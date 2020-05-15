Altaylı'dan RTÜK'e 'Sevda Noyan' isyanı

15 Mayıs 2020 Cuma, 17:03

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında RTÜK’ü eleştirdi.

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek tepki çeken Sevda Noyan’ın katıldığı programın RTÜK’te masaya dahi yatırılmadığını söyleyen Altaylı, "Beş dakika delikanlı olun söyleyin, ben söylesem ne yapardınız!" dedi.

Altaylı, köşe yazısının ilgili kısımlarında şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’e bayılıyorum. Bir televizyon kanalında insanların tehdit edilmesini, iç savaş çığırtkanlığı yapılmasını, bir kadının çıkıp ölüm listelerinin hazırladığını, komşularını öldürmek istediğini söylemesini çok normal bulmuş.

O kadar normal bulmuş ki, bu konuyu görüşmek için yapılan olağanüstü görüşme çağrısına uymamış.

Programı ele almamış.

Acaba bu hafta ben aynı sözleri kelimesine dokunmadan benim programda tekrarlatsam bana ne yaparlar!"