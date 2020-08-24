Altın fiyatları yükseldi! Üretim rekora koşuyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:35

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel’e göre Türkiye’de üretim yapan altın madeni şirketleri bu yıl muhtemelen 44 ton külçe altın üretimi gerçekleştirecek. Bu rakam 2019’da 38 ton olarak gerçekleşmişti. Yücel, ülkenin altın talebinin son 25 yılda 160 ton olduğuna dikkat çekerken bu yıl 150 tonluk bir talep beklediklerini söyledi.

Yücel telefonla Bloomberg’e verdiği röportajda TCMB’nin 2017’de yapılan değişiklikle yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alan ilk alıcı olarak alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Yücel “Düzenleme değişikliğiyle birlikte TCMB bizim tek alıcımız haline geldi. Bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı” dedi.

TCMB verilerine göre, banka 2019 sonunda rezervlerinde 411,8 ton altın bulunduruyordu. TCMB’nin 2019 altın rezervinin 372 tonu Borsa İstanbul’da, 5,9 tonu ise Bank Of England’da tutuluyor.

Bloomberg'in haberine göre, Dünya Altın Konseyi ağustos itibarıyla Türkiye’nin altın rezervlerinin 583 tona yükseldiğini açıkladı. Yücel spot altın ons fiyatlarının ağustosta 2.000 doları aşmasıyla birlikte başta yerli yatırımcılar olmak üzere Türkiye’de altın üretmek için daha fazla iştah olacağını öngördü. Türkiye’nin 6.500 tonluk potansiyel ve en az 1.500 tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunduğuna dikkat çeken Yücel 2000-2019 yılları arasında ülkenin 340 ton fiziki altın ürettiğini belirtti.