Altın fiyatlarında hızlı yükseliş

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 461 liradan haftayı tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı yeni haftaya sert yükselişle başladı. Gram altın 472.7 lira seviyesinden işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 08:48
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Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor.

Gram altın güne 470.8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469.7 lira, en yüksek 474.5 lira seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla gram altın 472.7 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise güne 1985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1980, en yüksek 1996 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla ons altın 1991.7 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS

Gram altın: 472.7 lira

Çeyrek altın: 784,60 lira

Yarım altın: 1.566,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.124,10 lira


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