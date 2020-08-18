Altın fiyatlarında hızlı yükseliş

18 Ağustos 2020 Salı, 08:48

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor.

Gram altın güne 470.8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469.7 lira, en yüksek 474.5 lira seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla gram altın 472.7 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise güne 1985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1980, en yüksek 1996 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla ons altın 1991.7 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS

Gram altın: 472.7 lira

Çeyrek altın: 784,60 lira

Yarım altın: 1.566,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.124,10 lira