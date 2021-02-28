Altın Gün yeni albümünün ilk konserini çevrimiçi verecek
62. Grammy Ödülleri’ne de aday gösterilen müzik grubu Altın Gün, yeni albümleri "Yol"un ilk konserini, 20 Mart Cumartesi günü biletli çevrimiçi etkinlik platformu Sosyo’dan canlı verecek.
Amsterdam merkezli Anadolu rock ve Türk psychedelic folk grubu Altın Gün, üçüncü albümleri "Yol"u dinleyicileri ile buluşturdu. Grubun yeni şarkılarının da yer alacağı ilk konseri 20 Mart Cumartesi saat 21.00’de Sosyo’da canlı gerçekleşecek.
Çekimlerinin Almanya’nın Voerde bölgesindeki Reyna Palace’da yapılacağı konser, biletli çevrimiçi etkinlik platformu Sosyo’da canlı yayımlanacak. Konserin biletleri satışa çıktı.
Çoğunlukla güçlü bir uluslararası pop soundu sunan "Yol" albümü, aynı zamanda grup için yapım ve kayıtta çok farklı bir yaklaşıma işaret ediyor.
Herkesin eve kapandığı karantina döneminde kaydedilen "Yol'', bu zorlu zamanda doğdu.
Albümde 1970'lerin sonu veya 1980'lerin başındaki "Euro" synth pop'un seçkin öğeleri de fark ediliyor. "Arda Boyları", "Kara Toprak", "Sevda Olmasaydı" ve kapanış şarkısı "Esmerim Güzelim" albümün öne çıkan şarkıları arasında yer alıyor.
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