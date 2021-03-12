Altın Koza ödüllü oyuncu Beran Soysal'dan çevreci film

12 Mart 2021 Cuma, 00:10

26.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Erkek Oyuncu ödülüne değer görülen oyuncu Beran Soysal, çevre sorunlarına karşı duyarlılığı artırmak için çekilen “Bahçeler Put Kesildi" isimli kısa filmde rol aldı.

Ali Cabbar'ın yazıp yönettiği filmde Soysal’a oyuncu Yüksel Ünal da eşlik etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çekilen film, geleneksel tarım üreticilerinin çevre sorunlarına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Filmde rol almaktan heyecan duyduğunu belirten Soysal, "İzleyenin hayatına dokunacak, davranış değişimine yol açabilecek işlerde olmayı istiyorum. Benim için hikâyesi, ekibi ve yönetmeniyle çok özel bir film oldu. Alın teriyle çalışıp, toprağa elleriyle hayat veren insanları dinlemek onlarla sohbet etmek ve meselelerine kulak vermek çok kıymetli ve değerliydi" diye konuştu.

"SORUMLULUĞUM ARTTI"

"Kronoloji" filmiyle 26.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Erkek Oyuncu ödülüne değer görülen Soysal, ödüle dair şunları söyledi:

"Böylesine sancılı bir süreçte adında 'umudun' olduğu bir ödül almak, benim için ayrıca bir anlam ifade etti. Gelecekte karşıma engeller çıksa bile dönüp baktığımda umut etmekten vazgeçmemi hatırlatacak, anlamlı bir ödüle sahibim. Ve bu ödülün sorumluluğumu daha da arttırdığını düşünüyorum."