Altın, yön arayışını sürdürüyor: Çeyrek altın ne kadar oldu? (7 Eylül 2021 altın fiyatları)

07 Eylül 2021 Salı, 11:52

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 485,4 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 484,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.819 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN, YÖN ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Analistler, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yön arayışını sürdürdüğünü bildirdi.

DİRENÇ KONUMUNDA



Bugünün veri takviminde Almanya'da Zew beklenti endeksleri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 810 dolar seviyesinin destek, bin 830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.