Altında düşüş sürüyor: Çeyrek altın ne kadar? (24 Ağustos 2021 altın fiyatları)

24 Ağustos 2021 Salı, 11:38

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişten destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,1 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 487,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3'lük yükselişle 1.805 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1.801 dolardan alıcı buluyor.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR



Analistler, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde döviz ve emtia piyasalarında volatilitenin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmanın piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

DİRENÇ OLARAK İZLENECEK



Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumuna geldiğini, 1.810 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.