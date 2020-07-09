Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 400,3 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan ve 401,2 lira tüm zamanların zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ve rekor kapanış fiyatı olan 399 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını da 2.659 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolar seviyesinde bulunuyor.
Video Haberler
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!
- Avukatlardan üç dakikalık alkışlı eylem
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi
- Yer: Rize... Sinirini böyle çıkardı!
- Burada ilk defa size söylüyorum deyip uyardı!
- CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken detay
- Meclis'te ortalık karıştı... Bağırma lan!
- Şile'de korkunç an!