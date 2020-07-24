Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi'nden Pınar Gültekin açıklaması

24 Temmuz 2020 Cuma, 10:06

Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Bayraktar'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Yine acılar içindeyiz. Yine yas içinde , karalar içinde yüreğimiz. Yine bir kadına şiddet vahşeti . Pınar Gültekin’in hunharca katli bizlere bir kez daha ama kim bilir kaçıncı kez insanlığı sorgulatıyor.

Artık bu vahşeti kınamaya yetecek kelimeler, cümleler bulamıyoruz. Ama böylesi vahşet karşısında elbette ki susmak olmaz. Daha sıkı kenetleniyor daha güçlü haykırıyoruz. Toplumumuzda artık bireyler önce insan ilkesiyle eğitilsin. Kadın değil, erkek değil, önce insan olmak ve başkalarını da önce insan olarak görmek öğretilsin. Ve bu insanlık dışı eylemleri gerçekleştirenlere ağır yasal yaptırımlar uygulansın.

Bu kapsamda İstanbul Sözleşmesi dahil, bütün gereklilikler yerine getirirsin istiyoruz. Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi olarak her zaman tekrarladığımız üzere bu vahşetin artık ülkemizde konuşulmayacağı günlere kavuşana kadar her türlü mücadelenin içinde olacağız.

Bir kez daha Pınar Gültekin'e ve onun nezdinde tüm kadınlara gösterilen şiddeti esefle, utançla, lanetle kınıyoruz."



