Altun'dan Babacan'a 'basın özgürlüğü' yanıtı
Fahrettin Altun, Babacan'ın basın özgürlüğüne ilişkin sözlerine isim vermeden yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında kullandığı ifadelere isim vermeden yanıt verdi.
Cüneyt Özdemir'in, "Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız" sorusuna, ülkedeki basına olan müdahalelere dikkat çekerek, “... Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, 'Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin. Bu kadar basit.’ diyeceğiz” şeklinde cevap verdi.
Ali Babacan’ın kullandığı ifadeleri isim vermeden eleştiren Altun, “Devletimiz ‘basın özgürlüğü’ adı altında hiçbir kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri koruyup kollamasına izin vermeyecektir” sözleriyle Twitter üzerinden cevap verdi.
BABACAN’IN ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ’ YORUMU
“Ülkenin en önemli sorunlarından biri özgürlük. Bunu oluşturmak da siyasi irade meselesi. Bir parmak şıklatmadır, o kadar. Ve basın... Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, 'Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin' diyeceğiz. 'Biz artık size karışmayacağız', bu kadar basit. Hemen, sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste kim var kim yoksa hemen onların çıkması... Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması... Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın.”
ALTUN’UN BABACAN’A YANITI
“Ne yazık ki terör suçunu, bir düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar, ne milletin verdiği bu yüz yıllık mücadeleyi ne de bağımsız Türkiye idealine karşı gerçekleşen bu tehditleri kavrayabilmişlerdir. Bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir”
“Devletimiz ‘basın özgürlüğü’ adı altında hiçbir kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri koruyup kollamasına izin vermeyecektir”
Erdoğan hükümetleri döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk anlayışının hayata geçirilmesi bağlamında hayata konan yenilikler ve yaşanan dönüşüm, bu milletin on yıllardır verdiği mücadelenin doruk noktasını teşkil etmiştir.”
Evrensel hukuk kuralları herkesin bildiği ve gelişmiş demokrasilerin kabul ettiği üzere; terörü, şiddeti, darbeleri ve insan hayatına kıymayı kesinlikle meşru göremez. Türkiye de bugüne kadar karşılaştığı en zorlu sınavlarda dahi titiz davranmış ve evrensel hukuk gözetilmiştir”
Hangi modern devlette, hangi gelişmiş demokraside; darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir?
Hangi ülkede bu suçları işleyenler elini kolunu sallayıp serbestçe çalışmaya devam edebilir?
Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz.Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez.”
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