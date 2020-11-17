Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'Güçlü Türkiye' yanıtı

17 Kasım 2020 Salı, 16:17

CHP Grup Toplantısı'nda, gazetemize verilen ilan kesme cezalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, "Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda gazetemize yönelik ilan kesme cezasına ilişkin "Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor. Hukukta reform yapacağız diyenlere seslenmek isterim; ne zamandan beri doğru haberler ceza konusu olmaya başladı. Sen hukukta reform yapacağız diyorsan Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan haksız muameleyi derhal durduracaksın." ifadelerini kullanmıştı.