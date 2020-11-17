Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs'dan dolar ve TL yorumu

17 Kasım 2020 Salı, 09:04

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, Rus Ruble'sinin TL'den daha güçlü artma ihtimali olduğunu açıkladı.

Doların 2021’de değer kaybetmeye devam edeceğini öngören Goldman Sachs, gelişen ülke para birimlerinin genel olarak iyi bir performans göstermesini, Rus rublesinin de en yüksek toplam getiriyi sağlamasını bekliyor.Stratejistler yayımladıkları notta, Goldman Sachs’ın Rus rublesi için Türk lirasına göre “çok daha iyimser” olduğunu belirttiler.

Notta, rublede ABD seçimlerine doğru kayda değer ölçüde siyasi risk primi fiyatlanması, bu beklentinin gerekçesi olarak ortaya kondu.Stratejistler yayımladıkları notta Türkiye'de para politikasını da değerlendirdi. Notta bu kapsamda "TCMB faizi sadece bir kez artırsa bile, Türkiye’nin, liranın yeniden zayıflatmasını engellemek için büyümeyi önceleyen politikalarından uzaklaşmasını sağlayacak ‘güvenilir ve geniş tabanlı bir kararlılığa’ ihtiyacı var. Birçok piyasa katılımcısı, faiz oranlarındaki artışların etkileri hakkında devam eden ortodoks olmayan açıklamalar ve son faiz toplantılarındaki karışık mesajların ardından daha fazla ikna edilme ihtiyacı duyuyor; bu nedenle 12 aylık tahminlerimiz lira için hala zayıf öngörüler içeriyor” ifadeleri kullanıldı.Stratejistler dolara karşı Meksika pezosu, Güney Afrika randı ve Hindistan rupisinde de uzun pozisyon öneriyor.