Amerikan seçimlerinde Yahudiler kimi destekledi?

Amerikan Demokratik Yahudi Konseyi'nin (JDCA) Twitter'dan paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşayan Yahudi seçmenlerin %21'i seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ı desteklerken, %77'si oyunu Demokratik Parti'nin adayı Biden'dan yana kullandı.

JDCA bu durumu, "Joe Biden'ın, aralarında Yahudi seçmenlerinde olduğu tarihi %56'lık oy oranına ulaşmasının bir nedeni var; o bizim değerlerimizi paylaşıyor ve milletimizin ruhunu canlandırıyor. Amerikalı Yahudilerin ezici çoğunluğu Donald Trump'ı reddetti ve bu da seçimin sonucunun şekillenmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

There is a reason @JoeBiden received a historic 56% margin among Jewish voters ?? he shares our values and will restore the soul of our nation.



Jewish Americans overwhelmingly rejected Donald Trump, and it helped to shape the outcome of the election. pic.twitter.com/gWy0OXHMp4