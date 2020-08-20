Anadolu erenlerinden günümüze: Sonat Bağcan'ın yeni EP'si ‘Kavl’ çıktı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:00

Yeni EP’sine “Kavl” adını veren Sonat Bağcan şöyle anlatıyor “Kavl”i: “Kavl, ‘tınlayan sözcüklerin idrakine yaklaşabilme aşkını yüreğinde hisseden bir yolcu’nun hizmeti; ancak gönülle idrak edilebileceklere ‘sesiyle vesile olabilme aşkı’dır.”





Sanatçının bestelediği, Yunus Emre’nin “Yine Geldi Aşk Elçisi” ve Seyyid Nesimi’nin “Sığmazam” adlı eserlerinin yanında EP’deki diğer eser olan Kul Himmet Üstadım’a ait “Gafil Gezme Şaşkın” da Ekin Eti aranjörlüğündeki özgün yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor.



Sanatçı, EP’yle birlikte sosyal medya hesaplarında “Kavl”’in derin anlamlarının yanı sıra Anadolu’ya ait kavramlara da değinerek; sahip olduğumuz değerlerin bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.



Yüzyıllardır bu topraklarda bizi bekleyen sözlere ses olabildiği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Sonat Bağcan, dinleyicilerine çalışmanın devam edeceği müjdesini de veriyor.

Üç şarkıdan oluşan EP, 20 Ağustos’ta tüm dijital müzik marketlerdeki yerini aldı.

