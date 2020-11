Angelina Jolie, savaş fotoğrafçısı Don McCullin’in hikâyesini anlatacak filmi yönetecek

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:10

Fotoğraflar: Don McCullin (Instagram, don.mccullin)

Filmloverss'ın Collider'dan aktardığı habere göre, en son 2017 yapımı "First They Killed My Father" adlı Altın Küre adaylığı kazanan filmin yönetmenliğini üstlenen Angelina Jolie, yeniden yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Oscar ödüllü oyuncu, İngiliz savaş fotoğrafçısı Don McCullin‘in hayatını anlatacak biyografi filminin yönetmenliğini üstlenecek. Jolie, son olarak bu ay başı vizyona giren Brenda Chapman imzalı "Come Away" adlı filmde izleyici karşısına çıkmıştı.

85 yaşındaki İngiliz foto muhabiri Don McCullin, savaş fotoğrafçılığı ve şehir hayatının çekişmeleri üzerine fotoğrafları ile biliniyor. Geri kalmış bölgelerde, olanaklardan mahrum bırakılan kesimlerin hayatlarını göstererek toplumsal bir eleştiriyi fotoğraflarında yansıtan bir isim. "Unreasonable Behaviour" adlı kitabında McCullin, Londra’nın yoksul kesimlerinden dünyanın en tehlikeli savaş bölgelerine yolculuğuna odaklanıyor. Ünlü fotoğrafçı, dünyada ses getiren fotoğrafları yakalayabilmek için çok kez hayatını riske atmıştı.

Filmin yapımcıları arasında "Inception", "The Dark Knight Rises", "Venom" gibi yapımlarla öne çıkan oyuncu Tom Hardy de yer alıyor. Hardy ile birlikte Dean Baker, Hardy Son & Baker şirketi ile filmin yapımcılığını üstlenecek.

Başrolünde Jack O’Connel’ın yer aldığı "’71" filminin senaryosunu yazan İskoç yazar Gregory Burke, Unreasonable Behaviour’ın da senaryosunu kaleme alacak.

TOM HARDY, DON MCCULLIN'İ CANLANDIRABİLİR

Angelina Jolie

Filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Jolie, yapım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Jolie "Don McCullin’in hayatını sinemaya aktarma şansı yakaladığım için onur duyuyorum. Savaşın gerçekliğine tanık olmaya bu denli bağlı oluşuna, savaşın sonuçlarına katlananlara olan saygısına ve empatisine, bu korkusuzluğunun ve insancıllığının eşsiz kombinasyonuna hayranım. Don’un fotoğrafçılığı kadar tavizsiz, tanık olduğu olağanüstü insanlar ve olaylar ile gazetecilikte eşsiz bir dönemin yükseliş ve düşüşü hakkında bir film yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tom Hardy

"Angelina’nın Kamboçya’daki son filmini izledikten sonra ve oradaki savaşta oldukça uzun süre bir süre vakit geçirmiş olmamdan dolayı, onun o zamandaki yerleri güçlü ve doğru bir şekilde tasvir edişinden çok etkilendim" ifadelerini kullanan kitabın yazarın Don McCullin, Jolie’nin yönetmenliğinden övgü dolu bahsetti. Filmin yapımcılarından Tom Hardy ve Dean Baker da McCullin’in fotoğrafçılığındaki cesaretinden ve empati yeteneğine dikkat çekti. Angelina Jolie’nin film fikrine alakalı ve ikna edici, etik açıdan duyarlı ve ilgi çekici bir yaklaşım ile baktığını söylediler.

Don McCullin’in hikâyesi, Hardy’nin uzun yıllardır üzerine çalıştığı bir proje. Başarılı oyuncu, McCullin’i oynamayı düşünüyordu. Ancak şu noktada oyuncu kadrosu ile ilgili bir gelişme yok. Geçtiğimiz yaz başında McCullin verdiği bir röportajda Hardy’nin projeye olan ilgisini kaybettiğini söylemişti.