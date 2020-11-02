Anıtkabir, 10 Kasım’da çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek

“Ata’mıza aşkımız engel tanımaz” sloganıyla oluşturduğu mikro sitesi üzerinden Anıtkabir, 10 Kasım’da çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:36
Anıtkabir, 10 Kasım’da çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek
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Ekol Lojistik’in “Ata’mıza aşkımız engel tanımaz” sloganıyla oluşturduğu mikro sitesi www.atamizaaskimizengeltanimaz.com üzerinden Anıtkabir, 10 Kasım’da çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.

www.atamizaaskimizengeltanimaz.com platformuyla dünyanın her yerinden 10 Kasım’da Anıtkabir ziyaret edilirken, dileyenler Ata’ya mesajlarını da iletebilecek.

10 Kasım’da Atatürk’ün huzuruna çıkmak isteyenlerin önündeki salgının yarattığı engelleri kaldıran mikro site herkese açık olacak.

Oluşturulan filtreler sayesinde Anıtkabir’deymiş gibi çektikleri fotoğrafları siteye yükleyebilen ziyaretçiler aynı zamanda mesajlarını da kendilerini Anıtkabir’de pin’leyerek iletebiliyor.

Twitter üzerinden de #atamızaaşkımızengeltanımaz hashtag’ini kullanarak mesajlarını bırakabiliyorlar.


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