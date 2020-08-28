Ankara Barosu tecavüzün anlatıldığı çocuk kitabı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara Barosu, "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında, tecavüzü ayrıntılı şekilde anlatan ifadeler kullanan yazar Musa Dinç ve yayınevi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan 'Gül ve Düşün' isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekmişti. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer verilmişti.
Ankara Barosu, bir açıklama yaparak, Musa Dinç tarafından yazılan "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabındaki ifadeler nedeniyle kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Baro tarafından yapılan açıklamada, "Gül ve Düşün" adlı kitapta yer alan içeriği itibariyle cinsel saldırı suçunu meşru gösteren ve tecavüzü ayrıntılı şekilde anlatan ifadeler nedeniyle kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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