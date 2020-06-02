Ankara Büyükşehir Belediyesi: Halkın su parası dinozor heykellerine ödenirken hiç ses çıkarmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın Sincan OSB - Yenikent arasında yol genişletme çalışmalarına ilişkin eleştirilerine basın açıklaması ile yanıt verdi.

Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Sayın Murat ILIKAN, bölgenin kronik trafik sorununun çözümü için Sincan OSB - Yenikent arasında yol genişletme çalışmalarının Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğümüzce yeniden başlatılmasının ardından bölgeye giderek videolar çekmiş, 2019 yılının Ekim ayında başlayan çalışmaları örnek göstererek “bir yol için kaç kere neşter vuracaksınız?” ifadelerini kullanmıştır.

Belediyemizin 2019 yılı Ekim ayında geçen resmi basın bülteninde, Yenikent yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak “İlk etapta kazı-dolgu çalışmalarına başlayacağız ve aşama aşama yolu tamamlayıp, trafik yoğunluğu açısından sorunlu bir bölgeyi daha rahatmış olacağız” açıklaması yer almış, ilk etap çalışması da o dönemde tamamlanmıştır.

Ancak devlet kurumları arasında, bir çalışma yapılırken bazı onay süreçleri gerekmektedir. Bunun dışında teknik açıdan bazı planlamaların yapılarak mevsimsel şartların uygun olduğu dönemde işlere başlanması mecburidir. Şu anki çalışmaların yapıldığı aşamalar için bu süreçte gerekli yazışmalar yapılmış, devlet kurumları arasında karşılıklı onay süreçleri yaşanmıştır. Artık “yaptım, oldu” dönemi bitmiş, her şey devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir.

Bu bağlamda, Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğümüz ile Belediyemizin ilgili birimlerinin bölgedeki çalışmalarıyla ilgili olarak,

- Görüşmeler sonucunda 21 Kasım 2019 tarihinde protokol imza edilmiştir.

- 19 Aralık 2019 tarihinde yol üzerindeki köprünün genişletme ön projeleri - Ovaçayı taşkın hesapları Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere iletilmiştir.

- 19 Aralık 2019 tarihinde yol genişletme projeleri kapsamında Temelli - Yenikent - Kahramankazan Bağlantı Yolu K10 Kavşağı için hazırlanan kavşak projesi, onaylanmak üzere Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir.

- 7 Şubat 2020 tarihinde yağmur suyu ve deplase projelerinin hazırlanması için ASKİ Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmış olup, proje süreci başlamıştır.

- DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nce Mayıs 2020'de Taşkın Hidroloji Raporu üzerine onay imzaları atılmıştır. Üst yazı yazılmış olup, imza süreci devam etmektedir.

- Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nce, Temelli - Yenikent - Kahramankazan Bağlantı Yolu K10 Kavşağı için hazırlanan kavşak projemiz onaylanarak, üst onay için Genel Müdürlüğe iletmiştir. Henüz cevabi yazı ulaşmamıştır.

- 29 Mayıs 2020 tarihinde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu projelere ve ihale dosyasına uygun görüş verilmiştir.

- 29 Mayıs 2020 Cuma gecesi Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgede tekrar çalışmaya başlamıştır.

Gündemi sadece gazete küpürlerinden takip eden Sayın Ilıkan’ın, bu tarz durumlar yaşandığında açıklama yapmadan ve video çekmeden önce Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğümüzü arayarak hem bilgi alabileceğini hem de tecrübelerimizden faydalanabileceğini tekrar hatırlatıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığımız birçok kez uygulanan sokağa çıkma yasağı süreci boyunca, adresleri ve oranları kayıtlı toplam 110 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmiştir. ASKİ ekipleri kilometrelerce 30-40 yıllık eskimiş boruyu değiştirmiştir. Şu anda Ankara’nın dört bir yanında Belediyemizce ve Müdürlüğümüzce adeta hizmet etme seferberliği yaşanmaktadır. Üstelik bu çalışmalar, vatandaşlarımızın en büyük derdi olan ekonomik sorunlarına sürekli çözümler üretilen ve bu çözümlerin tüm Türkiye’de örnek alındığı bir dönemde devam etmiştir. Eğer bizlerin bu çalışmalarda bir gösteriş merakı olsa idi, çalışmaların tamamı sokağa çıkma yasağının ardından başlatılırdı.

Okulların kapalı olduğu, şehirlerarası seyahat izninin çıkması ile nüfusun azaldığı ve Fen İşleri adına en uygun mevsim şartlarına gelindiği bu yaz günlerinde dahi çalışılmasına karşı çıkmayı; bundan siyasi çıkarım yapmayı matah bulan Sn. Ilıkan’ın gönlü olsun diye, dilediği tarihleri bize iletmesi halinde çalışmalarımızı o tarihlerde yapmayı değerlendireceğimizi bildiririz. Hiç değilse böylece amacın doğrudan “çalıştırmamak” olduğu ortaya aleni şekilde çıkacaktır.

Söz konusu anlayış, halkın su parası dinozor heykellerine ödenirken hiç ses çıkarmamış, yeni yönetimin kredi talebini reddederek İstasyon Caddesi’nin yapımını geciktirmeye çalışmış ancak buna mani olamamıştır. Hatta aynı anlayış, Gölbaşı ve Polatlı başta olmak üzere toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren su ve arıtma konusunda, önceden kredi alınmasına ve bu kredinin çarçur edilmesine rağmen milletin parasının peşine düşmek yerine bir yıldır oyalama taktiği izlemektedir.

Sn. Ilıkan’a Ankara Büyükşehir Belediyesinin hummalı çalışmalarını nöbet tutarak izlemek yerine milletin parasının, yetimin hakkının, garip gurebanın ahının dibinden ayrılmamasını, bunu gece gündüz takip etmesini tavsiye ediyoruz. Zira Belediyemizin yaptığı tüm çalışmalara şeffaf bir biçimde ulaşmaya devam edecek ortamı sağlamaya devam edeceğiz."