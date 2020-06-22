Ankara'da baroların yürüyüşüne polis engeli

Fotoğraflar: Necati Savaş

AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden yürüyen baro başkanları Ankara'nın Eskişehir yolu girişinde engellendi.

AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden "Savunma yürüyor" sloganıyla baro başkanları ve avukatların başlattıkları yürüyüş Ankara'ya ulaştı. 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanlarını ve avukatları Eskişehir Yolu üzerinde Ankara Barosu heyeti karşılayacaktı ancak polis engel oldu.

Baro başkanları yürüyüşlerinin sonlanmasına 300 metre kala polis tarafından durduruldu. Baro başkanları Türkiye’nin Başkentine girme hakları olduğunu söylerken, polis “Valilik izni yok”dedi.

Baro başkanları aralarında müzakere yaparken bir polis kamerasının kendilerini çekmesine tepki gösterdi.

Polis ile başkanlar arasında tartışma sürdü. Bazı başkanlar akan trafikte yürümeye çalıştı, polis yine engel oldu. Bu sırada 4 baro başkanı polis barikatını aşarak kendilerini bekleyen Ankara Barosu avukatlarının yanına ulaşabildi.