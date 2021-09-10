Ankara'da MLKP operasyonu: 23 gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MLKP silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
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