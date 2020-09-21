Ankara'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe uygulaması
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 vakalarının artmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin yeniden düzenlenmesi üzerine ek önlemler almaya devam ediyor. Başkent’te hizmet veren EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro’da yolcuların birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştiriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Başkent'te hizmet veren toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması ve yolcu kapasitesinin yeniden belirlenmesi üzerine harekete geçti.
EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ek önlemler alırken, sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için vatandaşların en az 1 metre kuralına uyması için EGO’ya ait toplu taşıma araçlarına zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştirmeye başladı.
ÖNCELİK HALK SAĞLIĞI
Başkentlilerin günlük olarak kullandığı toplu taşıma araçlarına yerleştirilen zemin çıkartmaları sayesinde farkındalık oluşturularak, yolcuların sosyal mesafe kurallarına uymalarının sağlanması amaçlanıyor.
Halk sağlığı için toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışmalarının ayrıca devam ettiğini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, yeni düzenleme hakkında şu bilgileri verdi:
“EGO Genel Müdürlüğü olarak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplu taşıma araçlarımızda bir takım yeni tedbirler aldık. Yeni kararla ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması üzerine, ayakta yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruyabilmesi amacıyla yaptırmış olduğumuz çıkartmaları (sticker) sosyal mesafeye uygun olacak şekilde aralıklarla otobüslerimizin tabanına yapıştırmaya başladık. EGO'ya bağlı 1547 tane otobüsümüzün tamamına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stickerları yapıştırmaya başladık, çok kısa bir sürede de tamamlayacağız.”
“GEREKTİĞİ TAKDİRDE EK TREN GÖNDERECEĞİZ”
EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Serdar Yeşilyurt ise uygulamanın toplum sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları ve Genel Müdürümüzün emirleri ile 2020/71 sayılı İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile trenlerimizde yüzde 50 ayakta yolcu tespit edebilmek ve yerini gösterebilmek için etiketler yapıştırmaya başladık. Bu etiketlerle tren kapasitemizi 342'den 192'ye düşürmüştük. Normalde 150 yolcu almamız gerekirken İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre 95 yolcuya göre ayarlama yaptık. Yerleştirilen etiketlere basamayan yolcularımızdan bir diğer treni beklemesini talep ediyoruz. Gerektiği takdirde ek tren göndereceğiz.”
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