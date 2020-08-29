Ankara’daki vefat sayısını açıklayan Yavaş, açıklanan verilere tepki gösterdi

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:35

Çalıştaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katılarak birer konuşma yaptılar. Akademisyen ve Bilim Adamlarının bulunduğu kapsamlı ve geniş çapta Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Çalıştayı çok sayıda partili izleme imkânı buldu.Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı Covid-19 verilerini değerlendiren İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, sürecin şeffaf yönetilmediğini, açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

SADECE ANKARA’DA 563 KİŞİ ÖLDÜ

Çalıştay’a Mansur Yavaş’ın sözleri damga vurdu. “Sadece Ankara’da 563 kişi öldü. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar" dedi. Yavaş sözlerinin devamında, “Geçtiğimiz Salı 17 vefat var. Ama aynı gün açıklanan rakama bakıyorum, Türkiye çapında 20-21-22 kişi var. Sadece Ankara’da 17 kişi” dedi.