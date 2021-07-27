Ankara’dan Bursa’ya 12 saatlik ders için gelen Dr. Mollaer’e 30 bin liralık yol parası ödendi

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) 2017-18 Akademik Yılı Güz döneminde, dışardan derse giren ve o dönem Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde çalışan Dr. Fırat Mollaer’e sırf 81 günlük yol için 30 bin 400 TL ücret ödendiği ortaya çıktı. BTÜ hakkında, “devleti zarara uğrattığı” iddiasıyla Sayıştay ve YÖK’e suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, “Bursa’da bu dersleri kolaylıkla verdirebileceği öğretim elemanları bulunmasına rağmen Ankara’dan yolluk ve yevmiye ödeyerek öğretim elemanı görevlendirmesinin devleti zarara uğrattığı kanaatindeyim” ifadeleri yer aldı.

OLAĞANDIŞI YOLCULUK

Adını skandallarla duyuran Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) bu defa da dışardan derslere gelen öğretim görevlisi Fırat Mollaer’e sadece yol için fahiş fiyatlarla ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Durumdan rahatsız olan bir akademisyen Sayıştay ve YÖK’e üniversite hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçelerinde, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi veya şehrin farklı kamu kuruluşlarında aynı dersi verebilecek öğretim görevlisi bulunmasına karşın Ankara’dan Fırat Mollaer’in getirildiği bilgisi yer aldı.

Dilekçede, “Dr. Fırat Mollaer’e toplamda 12 saatlik ders kodlanmıştır. Mollaer’in Ankara’ya 3 farklı günde yani pazartesi-çarşamba-perşembe günlerinde geliş-gidiş yapmış olmasının insan doğasına aykırı olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca Bursa-Ankara arasının otobüsle gidiş-geliş en az 12 saat sürdüğü dikkate alınırsa, zaman bakımından da bu hareketlilik imkân dahilinde değildir. İlgili öğretim üyesinin dersleri neden iki ardışık güne toplanmamıştır?” denildi.

Dilekçenin devamında şu ifadeler yer aldı: “2017 yılında Bursa’da bu dersleri kolaylıkla verdirebileceği öğretim elemanları bulunmasına rağmen Ankara’dan yolluk ve yevmiye ödeyerek öğretim elemanı görevlendirmesinin devleti zarara uğrattığı kanaatindeyim. İlgili kişiye bir dönem için 30 bin 400 TL ödeme yapılması, BTÜ bünyesinde çalışan akademisyenlerin bilimsel etkinlikler için yolluk ve yevmiye almakta zorlandıkları düşünüldüğünde, Dr. Mollaer’e ödenen yolluk ve yevmiye nasıl açıklanabilir?”