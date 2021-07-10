Bursa Teknik Üniversitesi’nde akademisyenlere iftira ve mobbing uygulanarak sürüldü

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) bazı öğretim görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora için yazıp yayımların tezlerin, intihal ve dilimleme yöntemleriyle hazırladıklarının ortaya çıkmasının ardından haberi sızdırdığı düşünülen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kalaycı “agresif tutum ve davranışları” gerekçe gösterilerek Orman Fakültesi’ne sürüldü.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özkan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ulukütük’ün yüksek lisans ve doktora için yazdıkları yayınların, tezlerin, intihal ve dilimleme yöntemleriyle hazırlandığı iddialarını gazetemiz gündeme getirmişti. Ünal iddiaları yalanlamıştı.

‘ARKAMDA REKTÖR VAR’

Yapılan haberlerden dolayı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Salih Kalaycı, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ormancılık Ekonomisi Ana Bilim Dalına’na sürgün edildi. Kalaycı üniversite yönetimi tarafından baskıya maruz kaldığını ve hukuki süreci başlattığını dile getirerek “Bana yönelik İskenderpaşa cemaatinin üniversitedeki mensuplarının sistematik saldırıları devam etmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde doçent olarak görev yapmaktayım. Dekan Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal bana yönelik toplantıda iki defa ‘şerefsiz’ dedi. Ayrıca ‘Arkamda rektör var mobbing yapacağım’ dedi. Başka fakülteye sürgün edildim. Ardından hemen bir gün içinde odamı boşaltmam gerektiğine yönelik resmi yazi yazarak, kanunsuz bir şekilde baskı yıldırma ve mobinge devam etmişlerdir. Geçici görevlendirmelerde kadromun bulunduğu bölümdeki odamı boşaltmam istenemez” dedi.

‘İFTİRA, MOBBİNG, SÜRGÜN’

Kalaycı şöyle devam etti: “Tüm bunlar birlikte degerlendirildiğinde BTÜ’de kendinden olmadıklarını bildikleri akademisyenler ve idari personele yönelik sistematik yıldırma, baskı ve mobbinge devam etmektedirler. İskenderpaşa cemaatine bağlı olmayan tüm çalışanlar dışlanmakta ötekileştirilmekte, haklarında türlü iftiralarla soruşturma, mobbing, yer degiştirme ve alt göreve sürgün etme devam etmektedir.”