Bursa Teknik Üniversitesi’nde akademisyenlere iftira ve mobbing uygulanarak sürüldü
Cumhuriyet’in Bursa Teknik Üniversitesi’nde cemaatleşme ve intihal iddialarını ortaya çıkarmasının ardından, haberi sızdırdığı iddia edilen Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Kalaycı, alanıyla ilgisiz orman fakültesine sürüldü.
Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) bazı öğretim görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora için yazıp yayımların tezlerin, intihal ve dilimleme yöntemleriyle hazırladıklarının ortaya çıkmasının ardından haberi sızdırdığı düşünülen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kalaycı “agresif tutum ve davranışları” gerekçe gösterilerek Orman Fakültesi’ne sürüldü.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özkan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ulukütük’ün yüksek lisans ve doktora için yazdıkları yayınların, tezlerin, intihal ve dilimleme yöntemleriyle hazırlandığı iddialarını gazetemiz gündeme getirmişti. Ünal iddiaları yalanlamıştı.
‘ARKAMDA REKTÖR VAR’
Yapılan haberlerden dolayı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Salih Kalaycı, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ormancılık Ekonomisi Ana Bilim Dalına’na sürgün edildi. Kalaycı üniversite yönetimi tarafından baskıya maruz kaldığını ve hukuki süreci başlattığını dile getirerek “Bana yönelik İskenderpaşa cemaatinin üniversitedeki mensuplarının sistematik saldırıları devam etmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde doçent olarak görev yapmaktayım. Dekan Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal bana yönelik toplantıda iki defa ‘şerefsiz’ dedi. Ayrıca ‘Arkamda rektör var mobbing yapacağım’ dedi. Başka fakülteye sürgün edildim. Ardından hemen bir gün içinde odamı boşaltmam gerektiğine yönelik resmi yazi yazarak, kanunsuz bir şekilde baskı yıldırma ve mobinge devam etmişlerdir. Geçici görevlendirmelerde kadromun bulunduğu bölümdeki odamı boşaltmam istenemez” dedi.
‘İFTİRA, MOBBİNG, SÜRGÜN’
Kalaycı şöyle devam etti: “Tüm bunlar birlikte degerlendirildiğinde BTÜ’de kendinden olmadıklarını bildikleri akademisyenler ve idari personele yönelik sistematik yıldırma, baskı ve mobbinge devam etmektedirler. İskenderpaşa cemaatine bağlı olmayan tüm çalışanlar dışlanmakta ötekileştirilmekte, haklarında türlü iftiralarla soruşturma, mobbing, yer degiştirme ve alt göreve sürgün etme devam etmektedir.”
İlgili Haberler
- Bursa Teknik Üniversitesi’nde 3 öğretim üyesi intihal iddiasıyla CİMER ve YÖK’e bildirildi
- AKP’lilerin ‘gözdesi’ Bursa Teknik Üniversitesi yandaş vakıfla protokol yaparak devletten teşvik almış
- Bursa Teknik Üniversitesi, AKP’nin etkinliklerini paylaştı, rektör tarikat liderini andı: BTÜ, AKP’ye çalışıyor
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dev bankadan açıklama
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- 'Tosuncuk'un eski eşinden isyan
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Erdoğan'ın 'çözüm süreci' açıklaması gündeme oturdu