Ankara'dan gelip Kuşadası'nı karıştıran kişi tutuklandı

19 Haziran 2020 Cuma, 15:14

Ankara'dan Kuşadası'na gelen Zafer Solo, 17 Haziran günü, bir balık restoranına gitti. Bir süre alkol alan Solo, garsonlara "Ben gidiyorum" diyerek, denize atladı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Solo'yu sudan çıkardı.

Kıyafetlerinin ıslak olmasına rağmen başka bir restorana girip, oturan ve alkol almaya devam eden Solo, iş yerinin kapanış saati olmasına rağmen, mekandan çıkmak istemedi. Bunun üzerine çağrılan polis ekibi tarafından restorandan çıkarılan Solo, sürücüsüne saldırıp 09 T 4281 plakalı taksiyi gasbetti.

Kısa süreli takip sonunda polis tarafından gözaltına alınan Solo, dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı.