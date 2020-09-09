Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

Koronavirüse yakalanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 16:02
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama
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Koronavirüse yakalanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır" denildi.


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