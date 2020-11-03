Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, tur teknesinde bulunan 37 kişi kurtarıldığını, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini verdi.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknede bulunan 37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, teknede bulunan 37 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildiğini söyledi.
Yücel, "Teknedeki 32 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yabancı uyruklu 37 yaşındaki kişi teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamamış. Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı. Bölgede sahil güvenlik, jandarma, polis, kurtarma ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknedekileri kurtarma çalışması yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, tur teknesinde bulunan 37 kişi kurtarıldığını, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini verdi" dedi.
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