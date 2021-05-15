Antalyaspor ve Konyaspor, ligi birer puanla tamamladı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:12

Süper Lig'in Fraport TAV Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, Antalya'da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor bu sonuçla küme düşme tehlikesini atlatıp ligi 44 puanla 16. sırada tamamlarken, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor ise 50 puanla 11. sıraya yerleşti.

Maçtan önemli dakikalar şöyle:

6'ncı dakikada Sidney Sam ceza alanı dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert şutunu kaleci Erten Ersu çeldi. Topu önünde bulan Orgill'in şutu defanstan oyun alanına geri geldi.

31'inci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hakan Özmert'in çektiği şut kaleyi bulmadı.

40'ıncı dakikada Omar İmeri'nin ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Erten Ersu'nun sağından az farkla auta gitti. İlk yarı 0-0 kapandı.

62'nci dakikada defansın arkasına atılan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sekidika, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Sekidika'nın vuruşunda kaleci Ferhat tehlikeyi önledi.

66'ncı dakikada Hadziahmetoviç'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Daci, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Daci'nin şutu kalecinin solundan auta gitti.

88'inci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazından Daci'nin sert şutu direğin üzerinden auta gitti.

Maç 0-0 sona erdi.