Süper Lig'de şampiyon belli oldu!

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:45

Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ile olan averaj farkını koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı.

SKORLAR

Göztepe 1-2 Beşiktaş | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Kayserispor 1-1 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

PUAN DURUMU

1 Beşiktaş 84 Puan +45 Avaraj

2 Galatasaray 84 Puan +44 Avaraj

3 Fenerbahçe 80 Puan +30 Avaraj