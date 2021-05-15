Süper Lig'de şampiyon belli oldu!
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun en büyüğü, Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar, İzmir'de oynanan maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ile olan averaj farkını koruyarak şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı.
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PUAN DURUMU
1 Beşiktaş 84 Puan +45 Avaraj
2 Galatasaray 84 Puan +44 Avaraj
3 Fenerbahçe 80 Puan +30 Avaraj
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