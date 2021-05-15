Süper Lig'de şampiyon belli oldu!

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun en büyüğü, Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar, İzmir'de oynanan maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğuna ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:45
Süper Lig'de şampiyon belli oldu!
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Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ile olan averaj farkını koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı.

SKORLAR

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Kayserispor 1-1 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

PUAN DURUMU

1 Beşiktaş                 84 Puan    +45 Avaraj 

2 Galatasaray           84 Puan    +44 Avaraj 

3 Fenerbahçe           80 Puan     +30 Avaraj


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