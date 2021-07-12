Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi
Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinin bulunduğu Antalya'ya yönelik turistik seyahat yoğunluğu devam ediyor.
Turizmde Akdeniz'in en önemli merkezlerinden Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı, gün geçtikçe artıyor.
10-11 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya dış hatlardan 637 uçuşla 124 bin 638, iç hatlardan 132 uçuşla 21 bin 88 yolcu geldi.
Antalya'ya iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 769 uçuşla 145 bin 726 yolcu havayoluyla giriş yaptı. Rusya'dan ise hafta sonu 172 uçuşla 45 bin 693 yolcu kente geldi.
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