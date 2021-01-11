Apple ve Hyundai ortaklığa hazırlanıyor

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:05

Hyundai Motor ve Apple ortak olarak sürücüsüz elektrikli araç üretimi için Mart ayında sözleşme imzalamayı planlıyor.

Korea IT News gazetesinin haberinde ortaklığın 2024 yılında ABD'de üretime başlamayı planladığı ifade edildi.

Cuma günü Hyundai Apple ile bu konuya ilişkin öngörüşmeler yürütüldüğünü açıklamış, açıklamanın ardından şirket hisseleri %20 değer kazanmıştı.

Reuters'da geçen ay yayımlanan haberde Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisinde mesafe katettiği ve 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı düşündüğü bildirilmişti.

Hyundai hisseleri sabah gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 14.6 yükselirken Hyundai'nin otomobil parçaları üreten iştiraki Hyundai Mobis hisseleri yüzde 12.7 yükseldi. Kiya hisseleri yüzde 9.1 artıdan işlem görürken Güney Kore borsaları da yüzde 2 artıda bulunuyor.