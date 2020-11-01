Apple, yapay zeka destekli video analiz girişimi satın aldı

01 Kasım 2020 Pazar, 14:39

Bugün Bloomberg tarafından paylaşılan bir habere göre Apple, İspanya merkezli bir girişim olan Vilynx'i satın aldı. Paylaşılan bilgilere göre Apple, yapay zeka destekli videolara odaklanan çözümler üreten bir girişim olan Vilynx'i satın almak için 50 milyon dolar ödedi.

Videoların analiz edilmesine odaklanan Vilynx, sunduğu yazılım ve yapay zeka desteği sayesinde videolarda yer alan görüntü, yazı ve sesi analiz ederek videoda nelerin yer aldığını anlamaya çalışıyor. Bu çözüm sayesinde videolar otomatik olarak kategorize edilebiliyor.

Apple resmi olarak Vilynx girişimini neden satın aldığını açıklamasa da şirketin çeşitli uygulama ve servislerini geliştirmek adına Vilynx'i satın aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Vilynx sayesinde geliştirilebilecek uygulama ve servislerin arasında Siri, arama, fotoğraflar, Apple TV, Apple Music ve Apple News+ geliyor.

Vilynx'in sunduğu kategorilendirme sistemi bu uygulama ve servisler için oldukça kullanışlı olabilir. Son olarak Vilynx'in 50'ye yakın çalışanının Apple'ın yapay zeka birimine katılacağını ve Vilynx'in Barcelona'daki ofisinin Apple'ın Avrupa'daki yapay zeka araştırma merkezi olacağını da ekleyelim.

Kaynak: webrezzi