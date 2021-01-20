Apple'a 'Telegram' davasında ilk açıklama
WhatsApp'ın aldığı zorunlu güncelleme kararı sonrası popülaritesi hızla artan Telegram için ABD'de dava açıldı. Daha Güvenli Web Koalisyonu tarafından açılan davada Apple’a Telegram’ı uygulama mağazasından kaldırması talebinde bulunuldu. Telegram'ın kurucusu konu ile ilgili ilk defa konuştu.
Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' adımı ile gündemde olan WhatsApp'ın bu kararı alternatif uygulamalara olan ilgiyi artırdı.
O uygulamalardan birisi olan Telegram son birkaç haftada milyonlarca yeni kullanıcıya kavuştu.
Ancak tarihinin en parlak dönemlerinden birisini yaşayan şirket ABD'den kötü bir haber aldı.
NTV'nin aktardığı habere göre; şiddet yanlısı hesapların varlığı nedeniyle Telegram için Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.
Benzer bir başvuru geçtiğimiz dönemde Parler isimli uygulama için yapılmış, alınan karar sonrası uygulama Apple ve Google tarafından uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.
Telegram ise belirlediği şiddet yanlısı hesapları, grupları ve kanalları kapatmaya başladı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
“Telegram, Hizmet Şartları gereği şiddet yanlısı çağrıların engellenmesi için çalışıyor” diyen Durov sözlerine şöyle devam etti:
“Ekibimiz, sıkı çalışma sonucunda yüzlerce şiddet yanlısı hesabı kapatarak olayların büyümesini engelledi. Raporladığınız her kanalı titizlikle inceliyor ve gerekli işlemleri yapıyoruz”
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