Aralarında bazı bakanlık görevlileri de var... Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişiye gözaltı
Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında bazı bakanlık görevlilerin de bulunduğu 207 kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.
Aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli bazı kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahısların yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.
Video Haberler
- Güvenlik kamerası kaydetti: Halı sahada büyük kavga
- 19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti
- Korkunç cinayet! Kayınvalidesini defalarca bıçakladı
- Büyükçekmece E-5’te feci olay: 2 yaralı
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’