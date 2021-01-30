Araştırma: Anneleri Covid-19’a yakalanmış yenidoğanların virüse karşı bağışıklığı incelendi
ABD’de gerçekleştirilen bir araştırmada, anneleri Covid-19 hastalığı geçirmiş yenidoğanların hastalığa karşı bağışıklık düzeyi incelendi.
ABD'de Filedelfiya Çocuk Hastanesi Neonatoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, 1470 hamile kadından doğum esnasında alınan kan örnekleri analiz edildi. 83'ünde SARS-CoV-2 antikoru pozitif bulundu. Bu kadınlardan doğan bebeklerin 72'sinin göbek kordonlarından alınan kan örneklerinde antikor pozitif çıktı. Bebeklerin pasif bağışıklık kazandığı ortaya konuldu.
11 BEBEKTE NEGATİF ÇIKTI
Kalan 11 bebekte antikorun negatif çıkmasının iki sebebi bulunuyor: Bebeklerden 6'sında görece düşük IgG düzeyleri vardı. Araştırmacılara göre, enfeksiyon erken bir dönemde olduğu için antikoru üretip plasentadan aktarmak için yeterli zaman olmamış olabilir. Ya da daha az olası bir senaryoya göre, anneler daha az antikor üretmiş olabilir. Diğer 5 bebeğin annelerinde ise sadece IgM antikoru gelişmiş ve bu antikor plasentadan geçememişti.
AKTARILAN ANTİKORLAR...
BirGün’de yer alan habere göre, aktarılan antikorlar yenidoğan bebeklere koruma sağlayabilir ancak LiveScience'ın haberine göre, araştırmayı gerekleştirenler; "yenidoğanların SARS-CoV-2 enfeksiyonundan korunması için ne tür ve ne kadar antikora ihtiyaç duyulduğuna, bu antikorların ne kadar süre kalabileceğine dair daha fazla çalışma yapılması gerektiğini" belirtiyorlar. Araştırmacılar, diğer soru işaretinin ise, aktarılan antikorların koronavirüsü ne kadar "nötralize" edebileceğine ilişkin olduğunu vurguluyor.
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