Araştırma: 'Ateş ölçmek güvenilir bir eleme yöntemi değil'

04 Eylül 2020 Cuma, 15:29

Ateş ölçümleri, birçok ülkede ve spor salonlarından giyim mağazalarına kadar birçok yerde gündelik yaşamın bir parçası haline geliyor. Eğer ateşiniz 38 derecenin üzerindeyse, bu yerlere giremiyorsunuz.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüm işletmelerin çalışanlarının ateşlerini gündelik olarak kontrol edebileceğini bile belirtti.

Fakat bilim insanları, bu uygulamanın bilimsel olmadığını söyleyerek, Covid-19'un yayılmaya devam etmesine bile yardımcı olabilir.

Araştırma ile ilgili konuşan Scripps Araştırma Enstitüsü’nün idari müdür yardımcısı Eric Topol, “Bunun herhangi bir yayılımı önlediğini gösteren hiçbir veri bulunmuyor. Ateş ölçmenin kıymeti yok. Artık vazgeçilmeli” dedi.

Hasta insanları belirlemek amacıyla ateş ölçümü yapma fikri, 2000’li yılların başlarındaki SARS salgınına dayanıyor.

Uygulamanın SARS’ı sınırlandırmada tam olarak ne kadar faydalı olduğu hâlâ tartışılırken, uzmanlara göre, ateş, esasında SARS enfeksiyonunun epey güvenilir bir göstergesi.

Stat sitesi için bildiren Helen Branswell, enfekte olanların en az yüzde 86’sında ateş görüldüğünü söylüyor.

Arizona State Üniversitesi’nde biyotıp teşhisleri profesörü olan Mara Aspinall, Popular Science‘a gönderdiği bir e-postada, “Ateş ölçümleri yapmak ucuz, kolay ve hızlıdır. Ayrıca, 2002-2003’teki SARS 1 taramalarında epey iyi iş çıkarmışlardı” ifadelerini kullandı.

Fakat kimi uzmanlara göre, Covid-19’a sebep olan SARS-CoV-2’nin, “bu sefer ateş ölçümlerini neredeyse işlevsiz hale getiren” önemli farklılıkları bulunduğunu yazıyor.

Bunlardan bir tanesine göre mevcut veriler, Covid-19’lu insanların yarısından fazlasında hiç ateş oluşmadığını öne sürüyor. Nihayetinde belirti gösterecek olan kişiler bile genelde ateşleri yükselmeden önce virüs bulaştırıyor.

Aslında, virüsü belirti göstermeden bulaştırması en muhtemel olan gençler ve virüse karşı en dayanıksız olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı kısıtlanmış bireyler insan grubunun herhangi bir ateş durumu sergilemesi muhtemel değil.

Genç insanların, hiçbir şekilde herhangi bir hastalık işareti göstermemesi daha muhtemel iken; diğer grup ise yeteri kadar sağlıklı olmayabilir.

Toronto Üniversitesi’nde tıp profesörü ve Toronto’nun Mount Sinai Sağlık Sistemi’nde çalışan bir doktor olan Andrew Morris, “Aslında ateşinizin çıkması için bir nevi sağlıklı olmak zorundasınız” diyor.

Bunun ötesinde, Aspinall yazısına şu sözleri ekliyor:

“Ateş meydana getiren başka pek çok hastalık var. O yüzden bu tarama testi, özellikle sonbaharda başlayan grip mevsimi sırasında etkisiz hale gelecek. Çok iyi bir önlem değildir. Ayrıca, insanlara sahte bir güvenlik hissi de verebilir. Birisinin Covid-19'u olup, yüksek ateşi çıksa bile, bu kişilerin taramadan geçmek için muhtemelen ateş düşürücü bir ilaç kullanıp ateşlerini geçici olarak azaltabilirler. Özetle, ateş ölçümlerinin faydası olmayacak. Üstelik zararı olabilir."

Kaynak: popsci.com