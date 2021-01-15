Araştırma: 'Buz dağlarının erimesi yeni buz devrini tetikleyebilir'

15 Ocak 2021 Cuma, 12:05

Küresel anlamda sıcaklığın nispeten soğuk olduğu ve buz tabakalarının Dünya’nın geniş alanlarına yayıldığı dönemlere buz devri deniyor. Dünya tarihi boyunca 5 farklı buz devri yaşandı ve yaklaşık 3 milyon önce başlayan buz devri, şaşırtıcı olsa da etkisini hala sürdürüyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Cardiff Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları, buz devrinin nasıl başladığını tahmin edebilmek için bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda küresel ısınmayla birlikte Antarktika’da buz dağlarının erimesi, Dünya’da yeni bir buz devrinin yaşanması hususunda tetikleyici olabileceği gözlemlendi.

Araştırmacılar, Dünya’nın Güneş etrafında tam bir yörüngeye oturduğu zaman Antarktika’da bulunan buzulların erimeye başladığını, bu sayede Güney Okyanusu’nun daha tuzlu hale geldiğini belirtiyor. Değişmeye başlayan okyanus modelleri ise daha fazla karbondioksiti atmosferden çekmeye başlıyor.

Bu değişikliğin Dünya üzerindeki sera etkisini azalttığını söyleyen bilim insanları, koşulların Dünya’yı buzul çağına sürüklediğini belirtiyor.

Cardiff Üniversitesi’nden Ian Hall, araştırma ile ilgili şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sayesinde, Antarktika ve Güney Okyanusu’nun Güneş etrafındaki yörüngemize nasıl doğal tepkiler verdiğini gözlemlemiş olduk.”

Araştırmada önemli bir diğer isim Aidan Starr ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: