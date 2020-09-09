Araştırma: 'Dünya nüfusu 30 sene içinde 10 milyar olabilir'

09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:11

Institute for Economics and Peace’in (IEP) ekolojik tehlikeleri değerlendirdiği raporuna göre, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yükselmesi bekleniyor. Yaşanacak nüfus artışı ile bağlantılı olarak da doğal kaynak çatışmalarının artması bekleniyor.

Raporda dünyayı tehdit eden etkenler; gıda güvensizliği, su kıtlığı, nüfus artışı ve seller, kuraklık, kasırgalar, deniz seviyesinin yükselmesi ve artan ısı gibi doğal afetler olarak ikiye ayrıldı.

Raporda dikkat çeken diğer kısımlar ise şu şekilde:

Aralarında Hindistan ve Çin’in de bulunduğu bazı ülkeler 2050’ye kadar yoğun su kıtlığı tehdidine maruz kalabilir.

Sahra Altı Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu gibi tehlike altındaki bölgelerde yaşayan 1.2 milyar kadar insan 2050 yılına kadar göç etmek zorunda kalabilir.

Sadece geçen yıl çevre olayları ve çatışmalardan dolayı 30 milyon civarında kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

IEP’nin kurucusu Steve Killelea, rapora ilişkin şunları kaydett: “Bunun yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ülkeler için de devasa sosyal ve siyasi etkileri olacak. Kitlesel göç sonucunda gelişmiş ülkelerin çoğuna mülteci akışı olacak.