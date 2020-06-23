Araştırma: Kediyle poz veren erkeklerin flört şansları azalıyor

23 Haziran 2020 Salı, 10:26

ABD’de Colorado Eyalet Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmaya göre kadınlar fotoğraflarında kedi tutan erkekleri daha az maskülen, daha fazla nevrotik, çıkmaya daha az değer olarak algılıyor.

Araştırma kapsamında 18-24 yaş arası 1380 kadına 20’li yaşların başındaki bir erkeğin iki ayrı fotoğrafı gösterildi. Her ikisinde beyaz arka plan önünde mavi tişört giyen erkek, birinde tekir kedi tutarken diğerinde kedisiz poz verdi.

Dolayısıyla kadınlara aynı erkekle ilgili sadece kedi farkı sunuldu. Kadınlara erkeğin kişiliği, maskülenliği, çıkmaya değerliği, kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi ilişkili düşündürdüğüne dair çeşitli sorular soruldu.

Erkek, kedili pozda kedisiz pozuna kıyasla daha olumsuz değerlendirme aldı.

Colorado Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, üniversite yaşındaki kadınların kedili erkeği kedisiz erkeğe göre daha az maskülen algıladığını, ama kadın katılımcının kendisini köpeksever ya da kedisever olarak tanımlayıp tanımlamadığının da bu sonuçlarda etkili olduğunu kaydetti.

FLÖRT TERCİHİNDE ROL OYNUYOR

ABD kültürünün kedisever erkeği daha az maskülen olarak yaftalayarak köpeksever erkekten yana kültürel bir tercih oluşturduğunu belirten araştırmacılar “Bu bulgular evcil hayvanların kadınların flört tercihleri ve eş seçiminde rol oynamaya devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Kaynak: Sputnik