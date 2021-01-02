Araştırma: Koronavirüs nedeniyle ticari uçuşlar azaldı, ölüm oranları arttı

02 Ocak 2021 Cumartesi, 14:59

Hollanda danışmanlık firması 2020 yılında gerçekleşen ticari uçak kazalarına ilişkin bir rapor hazırladı. Yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Danışmanlık firması, koronavirüs nedeniyle ticari uçuşların yüzde 42 düştüğü ancak bir önceki yıla göre daha fazla ölüm gerçekleştiğini saptadı.

Hollondalı firma ticari uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2020 yılında dünya genelinde 299'a yükseldiğini belirtti. To70 (Hollanda Danışmanlık firması) açıkladığı raporda, 5’i ölümcül 40 uçak kazasının gerçekleştiğini ve 299 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 2019 yılında ise 8’i 86 kazanın gerçekleştiği ve 257 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

UKRAYNA VE PAKİSTAN UÇAK KAZALARI

To70 incelemesindeki ölümlerin yarısından fazlası, Ocak 2020'de İran hava sahasında bir Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilişkiliydi. Bu olayda 176 kişi hayatını kaybetmişti. İkinci ölümcül uçak kazası ise Pakistan uçağının düşmesiydi. Bu kazada ise 98 kişi hayatını kaybetmişti.