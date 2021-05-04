Araştırmacı İbrahim Uslu: Muhalefetin her biri kendi adaylarıyla seçime girerse Erdoğan ilk turda kazanamıyor

Siyasi iletişimci ve araştırmacı Dr. İbrahim Uslu, siyasette son gelişmelerin oy oranlarını nasıl etkilediğini anlattı.



RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda konuşan Araştırmacı Dr. İbrahim Uslu, "Yarın seçim olacak olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmeyecek bunu söyleyebiliriz ama Erdoğan'ın seçimi kesin kaybettiği anlamına gelmez. İlk turda kaç adayın yarışacağına bağlı olarak sonuç değişebilir" dedi.