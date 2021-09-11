Ariana Grande müziğe ara verdiğini açıkladı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 17:30

Allure'a konuşan 28 yaşındaki müzisyen Ariana Grande şu an dikkatini kozmetik markası R.E.M Beauty'ye yönelttiğini belirtti.

Büyük oranda Grande'nin çıkarmaya hazırlandığı kozmetik markasına odaklanan röportajda şarkıcı müzik kariyerine yönelik hayranlarını şaşırtabilecek ifadeler de kullandı.

Grande'nin son dönemde "hikaye anlatıcılığının yeni versiyonlarını" keşfetmek için "müzik kaydı yapmaya ara verdiği" aktarıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, halihazırda bir oyuncu koçuyla çalıştığını ifade eden şarkıcının oyunculuk yapmaya da epey hevesli olduğu anlaşılıyor.

Pek çok şarkıcının kozmetik markası çıkarmasına dair düşüncelerini belirten Grande şunları söyledi:

Elbette bunun hakkında çok düşündüm çünkü hiçbir zaman herhangi bir trende balıklama atlamak istemiyorum. Meslektaşlarımın kozmetik markalarını kullanıyorum, tıpkı müziklerini dinlediğim gibi. ‘'Ah çok fazla kadın sanatçı var' demeyeceğim. Bunu seviyorum ve her ikisini de yapan akranlarımın büyük hayranıyım ve bunun hikaye anlatmanın başka bir yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyaja ihtiyacınız hiçbir zaman bitmez, tıpkı müziğe ihtiyacınızın bitmeyeceği gibi.

Grande 20 Eylül'de ABD'de yayımlanacak The Voice programında Kelly Clarkson, Blake Shelton ve John Legend'la birlikte jüri koltuğunda oturacak. Görünüşe göre Grande müziğine ufak bir ara verse de bu yalnızca kariyerinin farklı boyutlar kazanması için.