Arşiv Daire Başkanı’ndan 'Tuğrul Bey' ve 'Çağrı Bey’li tweet
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Erdoğan ve Bahçeli'nin buluşma fotoğrafını yorumlarken "Tuğrul Bey ve Çağrı Bey kardeşler" benzetmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluşurken, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, iki liderin buluşmasının fotoğrafını Twitter hesabından "yorum"ladı.
Erdoğan ve Bahçeli için Selçuklu Devleti'nin kurucuları "Tuğrul Bey ve Çağrı Bey kardeşler" benzetmesi yapan Safi, "Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler Büyük Türk Devleti’nin temellerini atıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, geçtiğimiz haftalarda da yine sosyal medya hesabı üzerinden, 12 Ada ile ilgili döneme dair bazı "belge"ler paylaşmış ve "Almanlar 12 adayı bize vermek istiyor. Zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığına soruyor: Adaları alıp İngilizlere verebilecek miyiz? İnönü cevap veriyor: Adaları almıyoruz... Belgeler Osmanlıca değil. Herkes okur... Yorumsuz" diyerek 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü suçlayan ifadeler kullanmıştı.
Safi'nin 'Türk Devleti' paylaşımı şöyle:
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