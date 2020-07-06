'Arzu Profesörü'
"Ansızın Ruslar dört bir yandan, hızla gelmeye başlayınca, Almanlar bizi toplayıp sabahın üçünde yola düzdüler. Günlerce, günlerce, günlerce yürüdük, sonunda günleri saymayı bıraktım. Bu böylece sürüp gitti, insanlar her yanda yere yığıldı; kendime yine, eğer tek bir kişi sağ kalacaksa, bu ben olacağım dedim." 22 Mayıs 1985’te New York’ta yaşama veda eden Amerikalı usta yazar Philip Roth’un soluk soluğa romanı Arzu Profesörü, Püren Özgören’in çevirisiyle sunuluyor.
“Herkesi
öldüremezlerdi tabii,” diyor Bay Barbatnik. “Bunu biliyordum. Geride birileri
kalmalıydı; tek bir kişi bile olsa. Ben de kendime, işte bu kişi ben olacağım,
dedim.
Beni
yolladıkları kömür madeninde onlar için çalıştım. Polonyalılarla birlikte.
Gençtim, güçlüydüm. Maden benimmiş, babamdan miras kalmış gibi çalıştım.
Kendime, yapmak istediğim işin bu olduğunu söylüyordum. Bu işi çocuğum için
yaptığımı söylüyordum. Sırf akşama kadar dayanabileyim, sağ kalabileyim diye,
her gün kendime farklı bir şey söylüyordum. Ve bu şekilde sağ kaldım.
Ansızın
Ruslar dört bir yandan, hızla gelmeye başlayınca, Almanlar bizi toplayıp
sabahın üçünde yola düzdüler. Günlerce, günlerce, günlerce yürüdük, sonunda
günleri saymayı bıraktım. Bu böylece sürüp gitti, insanlar her yanda yere
yığıldı; kendime yine, eğer tek bir kişi sağ kalacaksa, bu ben olacağım dedim.
Ama
artık bir şekilde anlamıştım: Gittiğimiz hedefe varsam bile, oraya
vardığımızda, konvoydan geriye kalanları vuracaklarını anlamıştım. Bunun üzerine,
Tanrı bilir nereye doğru, bir an durup dinlenmeksizin, haftalardır, haftalardır
süren yürüyüşten kaçtım.
Ormanda
saklandım, geceleri ortaya çıktım, Alman çiftçiler beni doyurdu. Evet, doğru
söylüyorum,” diyor, mum ışığında neredeyse bir kürek kadar geniş, bir kol
demiri kadar da ağır görünen, iri eline bakarak; o elin içinde Claire’in
kemikleri ve boğumları narin, ince, düzgün parmakları var.
“Almanlar
tek tek fena insanlar değiller. Ama üç Almanı bir odaya koydun mu, bu canım
dünyaya veda edebilirsin.”
22
Mayıs 1985’te New York’ta yaşama veda eden Amerikalı usta yazar Philip Roth’un soluk
soluğa romanı Arzu Profesörü, Püren Özgören’in çevirisiyle sunuluyor.
Arzu Profesörü / Philip Roth / Çeviren: Püren Özgören / Monokl Yayınları / 208 s.
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