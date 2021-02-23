Aşı için düzenlenen ihale ‘apartman dairesine’ gitti

23 Şubat 2021 Salı, 08:49

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının elleçlenmesi (yükleme-taşıma-boşaltma), paketlerinin değiştirilmesi ve karekodlanması için ihale düzenledi.



Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 29 Ocak’ta “Aşı Elleçleme Paketleme ve Karekodlama Hizmet Alımı” adı altında bir ihale gerçekleştirdi. Sadece iki şirketin katıldığı ihale, 11 milyon 700 bin TL’ye “Kodlog Lojistik Sağlık Bilişim Matbaacılık ve İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’ne” verildi. İhalesi şirkete verilen işler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Aşı ve İlaç Depoları’nda yapılacak.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın milyonlarca liralık ihalesi, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı ‘pazarlık’ usulüyle yapıldı.

MERKEZİ APARTMAN

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ise söz konusu “Kodlog” isimli şirketin 7 Aralık 2018 tarihinde Hamdi Kilecioğlu tarafından 50 bin TL sermaye ile kurulduğu belirtildi. Şirketin kurucusu Kilecioğlu, geçen yıl 30 Eylül’de hisselerinin tamamını Tuncay Yılmaz isimli bir kişiye devretti.

MENZİL DE AYNI İLÇEDE

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ihalenin sonuç ilanında şirketin merkezi olarak gösterilen Pursaklar ilçesi Saltukhan Sokak’taki adresin ise bir apartman dairesi olduğu ve şirketin internet sitesinin dahi bulunmadığı belirlendi. Şirketin merkezinin olduğu Pursaklar’da Menzil Cemaati’nin dergâh olarak bilinen camisi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki atamalarda etkisi olduğu sık sık gündeme gelen Menzilcilerin Şeyhi Raşit Erol'un Ankara'ya geldiğinde kaldığı ve yaşamını yitirdiği caminin bulunduğu ilçe, Menzil örgütlenmesinin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor.

47 MİLYON AŞIYA KAREKOD

İhale kapsamında 47 milyon koronavirüs aşısının tamamına karekodlama yapılacağı kaydedildi. 47 milyon aşının 10 milyonunun paketlendiği ve sadece karekodlama yapılacağı, geriye kalan 37 milyon doz aşının ise hem paketleneceği hem karekodlama yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca ihale kapsamında paketlenecek aşılara ilişkin, “Paket ve kolilerin üzerinde üreticinin ve ürünün adı ‘Sağlık Bakanlığı malıdır, satılamaz’ ibaresinin de yer alacağı” bildirildi.