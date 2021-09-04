Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, koronavirüse yakalanarak tedavi altına alındı. Özer'in Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
Karabük’ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Koronavirüse yakalandı.
Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Covid-19 aşısının hiçbir dozunu olmadığı öğrenilen Op.Dr. Hüseyin Özer'in hastanenin aşı sorumlusu olduğu belirtildi.
Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesinde geçtiğimiz Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.
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