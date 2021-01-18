Aşılama çalışmalarında madencilerin öncelikli listede yer bulmaması tepki çekti
CHP’li Yavuzyılmaz, “Madencileri unutmayın” dedi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil: “Üzüldük, girişim başlatacağız.”
Türkiye’de aşılama çalışmaları başlarken madencilerin öncelik listesine alınmaması tepki çekti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Yapısı itibarıyla akciğerlere tutunan koronavirüs, mesleki hastalıklar nedeniyle zaten akciğerleri tehlike altında olan, gerek devlet gerek özel maden ocaklarında çalışan 200 binin üzerindeki madenciyi tehdit etmektedir. Sağlık Bakanlığı’na çağrımdır. Bir avuç kömüre ömrünü vererek çalışan, hastalanan, ciğerlerini zaten tükenmiş madencileri unutmayın” dedi. Aşı takvimine göre sağlık çalışanlarının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan kişiler ve buraların çalışanları aşılanacak. Koronavirüs salgınına karşı aşılama ikinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı çalışanları ile kritik görevde bulunan kişiler aşılanacak. Sektörlerin yer aldığı takvimde madencilik sektörüne yer verilmemesi ise tepkiye neden oldu.
‘ANLAŞILIR DEĞİL’
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “KOAH gibi solunum yolu hastalığının sıkça görüldüğü madencilik mesleğinin riskli gruplara dahil edilmemesi ve aşıda öncelik verilmemesi anlaşılır değildir. Pandeminin ülkemizde görülmesi sonrasında yaptığımız çağrılarla Zonguldak’ta önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sonrasında ise özel maden ocaklarında geçici olarak üretime ara vermiş, gerekli tedbirler alınmış ve bu sayede binlerce madenci ve ailesinin hayatı kurtulmuştur. Ancak aynı özen ne yazık ki Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi belirlenirken gösterilmemiştir” ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz, madencilerin salgın açısından yüksek riskli meslek grupları arasında olduğuna dikkat çekerek, “Madencilerimiz için yeni kararlar alınmalıdır!” dedi.
‘GİRİŞİM BAŞLATACAĞIZ’
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de ilk aşamada sağlıkçılara ve 65 yaş üstüne aşı yapılmasını desteklediklerini belirterek, madencilerin aşı takviminde olmamasına üzüldüklerini belirtti. Yeşil, “Arkadaşlarımız yerin yüzlerce metre altında yoğun emek çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın omuz omuza çalıştığı bir ortamda aşı sıralamasında tabii ki bizlerin öncelikli olması bizim arzumuz. Bununla ilgili girişimleri başlayacağız” diye konuştu.
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