Aşılama ve ticarette normalleşme yurtdışına araçla çıkmayı olumlu etkiledi

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) ilk altı aylık verileri, küresel Covid-19 salgınından büyük yara alan “yeşil kart (uluslararası motorlu taşıt sigortası)” sisteminin aşılama ve ekonomide normalleşme çabalarıyla özellikle haziran ayında toparlanmaya başladığını ortaya koydu. Yurtdışında yaşanan kazalarda, üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan “yeşil kart”la ilgili detaylar şöyle:

- İlk altı ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam poliçe adedi yüzde 20.8 artışla 38 bin 989 adet, toplam prim üretimi yüzde 16.5 artışla 15 milyon Avro, ve ortalama prim yüzde 3.6 düşüşle 375 Avro oldu. Ayrıca 2019’un aynı dönemine göre 2021 yılıyla ilgilli sonuçlar sırasıyla yüzde 38.3 düşüş, yüzde 1.3 artış qve yüzde 64.1 artış şeklinde gerçekleşti.

- Haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam poliçe adedi yüzde 100.2 artışla 9 bin 366 adet, toplam prim üretimi yüzde 34.5 artışla 3.1 milyon Avro ve ortalama prim yüzde 32.7 düşüşle 335 Avro oldu. 2019 yılı haziran ayına göre 2021 yılıyla ilgilli sonuçlar sırasıyla yüzde 28.2 düşüş, yüzde 44.6 artış ve yüzde 101.8 artış şeklinde gerçekleşti.

HASAR AZALDI

- Hasar ödemelerinde ise azalma oldu. İlk altı ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla hasar ödenen poliçe sayısı yüzde 5.3 artışla 2 bin 309 adet, bunlar için ödenen tutar yüzde 10.4 düşüşle 9.1 milyon Avro ve ortalama hasar yüzde 14.9 düşüşle 3 bin 935 Avro oldu.

- Haziran ayında ise ödeme yapılan poliçe sayısı yüzde 9.8 düşüşle 331 adet, ödenen toplam tutar yüzde 46.7 düşüşle 1.3 milyon Avro ve ortalama hasar yüzde 40.9 düşüşle 4 bin 21 Avro oldu.

‘İYİ SÜRÜCÜ’YE FİYAT KOLAYLIĞI



Aksigorta ve Tofaş Fiat işbirliği ile geçen ekim ayında uygulamaya konan “Fiat Yol Arkadaşım Connect Projesi”yle, kasko ve trafik poliçelerinin kişiye özel fiyatlandırıldığı, ayrıca bu kapsamda verilen güvenli sürüş desteğiyle de hasar frekansının yüzde 18’den yüzde 12’ye düştüğü açıklandı. Fiat Connect ürünleri ile şirket, dokuz ayda dört bine yakın poliçe sattı ve 5.5 milyon TL prim üretti.

Uygulanan sisteme göre, sürüş puanı 75’in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden yüzde 8.5-10 arasında indirim uygulanıyor.

SİBER RİSKLERİN YÖNETİMİ VE TRANSFERİ BÜYÜK ÖNEMDE

Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği İcra Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların, tüm işletmeler için gerek teknik gerek risk yönetimi ve transferi anlamında uygun ve etkin çözümlerle bertaraf etmeleri gereken risk başlıkları arasında üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Bu açıdan siber sigortanın öne çıktığını hatırlatan Toraman, “Uzman kadromuzla siber risklerin tayin edilmesi, sigorta teminatı ile transfer edilmesi konularında müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi.

SAKARYA VOLEYBOL SPOR’A DESTEĞE DEVAM EDECEKLER

Generali Sigorta’nın, 2020-21 sezonu boyunca isim sponsoru olduğu “Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor”u yeni sezonda da desteklemeye devam edeceği açıklandı.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden takıma verdikleri destekle ilgili konuşan Generali Sigorta Üst Yöneticisi Sylvain Ducros, “Takımımız bulunduğu ligde geride bıraktığımız sezonda Sakarya ilini ve markamızı başarıyla temsil etti. Takımın ligi, pandemi döneminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen başarıyla kapatmasını takdirle izledik” dedi.

PAYDAŞLARINA ‘PLASTİK AYAK İZİ’ ÇAĞRISI YAPTI

AXA Sigorta’nın, “İş Dünyası Plastik Girişimi”ni (İPG) imzalayarak “plastik üretimini ve tüketimini azaltma, kullanımını önleme” konularında ilk imzacı sigorta şirketlerinden biri olduğu açıklandı. Bu doğrultuda plastik ayak izini hesaplayan şirket, plastik tüketimini azaltmak ve plastikte döngüsel ekonomiye geçişe katkı sağlamak için 2023 yılına kadar net taahhütlerde bulunacak.

Geçen aylarda uygulaması başlayan “AXA İlerleme Endeksi”ne atıf yapan AXA Sigorta Kurumsal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve İletişim Müdürü ve Genişletilmiş İcra Kurulu üyesi Erdal Serbest, şu çağrıyı yaptı: “Plastik değer zincirindeki her paydaşı plastik ayak izini azaltmaya ve döngüselleştirmeye davet ediyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Türkiye Sigorta’nın, 2021 yılı haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 sonuna kıyasla yüzde 11 artışla 12.4 milyar TL yükselttiği açıklandı. Şirketin ilk altı aylık teknik kârlılığı ise 809 milyon TL’ye ulaştı.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in “CignadaBiz” iç iletişim programı ve çalışanlarına yönelik wellbeing uygulamarı ile Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde bronz ödüle layık görüldüğü açıklandı.

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, doğal afetlere karşı sigortalılık oranının artırılması için çalışılması gerektiğini vurguladı. Özellikle kaskoya dikkat çekti.

- TOBB SAİK Yönetimi’nin, acentelerden gelen talep ve salgının süren olumsuzlukları nedeniyle “Statik IP” kullanım serbestliğinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdiği açıklandı.

- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) verilerine göre, zorunlu trafik sigortası ortalama yazılan prim değeri ağustos ayında 663 lira oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 629 liraydı.