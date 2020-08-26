AstraZeneca Covid-19'a karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı
Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, Covid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.
Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.
AstraZeneca'dan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'a karşı sentetik antikor ilacının birinci faz klinik denemeleri kapsamında gönüllülere ilk dozların verildiği aktarıldı.
Açıklamada, önleyici ve tedavi edici özelliklere sahip olacağı düşünülen potansiyel ilacın iki monoklonal antikorun kombinasyonundan oluştuğu belirtildi.
İngiltere'de 18-55 yaşlarında 48 sağlıklı gönüllü üzerinde gerçekleştirilen ilk klinik denemelerde, ilacın güvenliği ve nasıl işlediği, vücudun ilaca vereceği direnç konularına odaklanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, potansiyel ilacın Kovid-19 tedavisinde bir dönüm noktası olacağı değerlendirmesi de yapıldı.
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