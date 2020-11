Astronotlar, bu gece başlayacak tarihi göreve hazırlanıyor

NASA ve SpaceX’in cumartesi günü yapılması planlanan yeni mürettebatlı uçuşu Crew-1, hava şartları nedeniyle ve roketin ilk aşama güçlendiricisinin gelecek yıl yeniden kullanılmak üzere kurtarılması için hazırlıkların tamamlanması amacıyla bu gece gerçekleşecek.

Uzay ajansının Kennedy Uzay Merkezi’nden bir Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan uçuşta, 4 astronot 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek.

Türkiye saatiyle gece 03.27’de yapılacak fırlatmada NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker’la Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soichi Noguchi yer alacak.

?? We’re sending four astronauts to the @Space_Station on a U.S. rocket from U.S. soil at 7:27pm ET on Sunday, Nov. 15.



