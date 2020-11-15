Astronotlar, bu gece başlayacak tarihi göreve hazırlanıyor

15 Kasım 2020 Pazar, 13:15

NASA ve SpaceX’in cumartesi günü yapılması planlanan yeni mürettebatlı uçuşu Crew-1, hava şartları nedeniyle ve roketin ilk aşama güçlendiricisinin gelecek yıl yeniden kullanılmak üzere kurtarılması için hazırlıkların tamamlanması amacıyla bu gece gerçekleşecek.

Uzay ajansının Kennedy Uzay Merkezi’nden bir Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan uçuşta, 4 astronot 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek.

Türkiye saatiyle gece 03.27’de yapılacak fırlatmada NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker’la Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soichi Noguchi yer alacak.

?? We’re sending four astronauts to the @Space_Station on a U.S. rocket from U.S. soil at 7:27pm ET on Sunday, Nov. 15.



Here’s how you can watch our #LaunchAmerica coverage: https://t.co/PTHOoEbLO0 pic.twitter.com/V2MNT2aWCQ — NASA (@NASA) November 14, 2020

TARİHİ GÖREVDE YER ALACAK ASTRONOTLAR KİMLER?

NASA’nın canlı yayımlayacağı uçuşta yer alan Hopkins, 2009’da astronot seçildi. Aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri'nde albay olan Hopkins, uzayda 166 gün geçirdi ve toplamda 12 saat 58 dakika uzay yürüyüşü yaptı.

Bir diğer NASA astronotu Doktor Walker, 2004'te astronot seçilmeden önce NASA'nın uzay uçuşu programında yaklaşık 20 yıl çalıştı. Görevdeki tek kadın olan Walker’ın kariyerindeki ilk işi Johnson Uzay Merkezi'nde robotik uçuş yöneticiliğiydi.

Aynı zamanda ABD Donanması'nda komutan olan Glover ise 2013’te astronot seçildi. Cew-1 görevi Glover'ın ilk uzay uçuşu olacak ancak kendisi, epey deneyimli bir pilot. NASA’ya göre Glover, 40 farklı uçuşta en az 3 bin saat uçtu.

1996’da astronot adayı seçilen Noguchi de daha önce iki kez uzay uçuşu yaptı. JAXA’nın aktardığına göre Noguchi'nin ilk görevi, 2003'te felaketle sonuçlanan Columbia görevinden sonra 2005'te yapılan STS-114 "uçuşa dönüş" görevi oldu.

SPACEX’İN MÜRETTEBATLI UÇUŞLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Crew-1 uçuşu, NASA’nın Crew Dragon kapsülünü ve Falcon 9 roketini resmi olarak onaylamasının ardından ilk operasyonel mürettebatlı uçuş olacak.

NASA, UUİ’ye yapılacak düzenli uçuşlar için kapsülü ve roketi sertifikalandırdığını kısa süre önce duyurmuştu.

Bu gelişmeyle birlikte Crew Dragon ve Falcon 9, 40 yıllık aranın ardından mürettebatlı görevler için NASA tarafından onaylanan ilk uzay araçları unvanını almıştı.

SpaceX’in ilk mürettebatlı uçuşu ise 30 Mayıs’ta, Endeavour isimli Crew Dragon kapsülüyle gerçekleşmişti.

NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken’i UUİ’ye taşıyan görev, ABD uzay uçuşları açısından da yeni bir dönem başlatmıştı.

Zira bu görev, NASA’nın uzaya personel taşımak için Rus fırlatma sistemine bağımlılığını sona erdirmiş ve astronot taşıyan ilk ticari uzay görevi olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe